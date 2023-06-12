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Общество

Офис регоператора «Сколково» открылся на базе великолукского технопарка

Открытие регионального оператора «Сколково» прошло в Великих Луках на базе технопарка «Электрополис», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: «Великолукская правда. Новости»

В торжественной церемонии приняли участие председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, руководитель департамента регионального развития, фонда «Сколково» Юрий Сибирский, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. 

В честь открытия регоператора Юрий Сибирский вручил стелу Андрею Михееву, который в свою очередь передал её на хранение директору технопарка Ирине Беловой.

Отметим, что региональный оператор фонда «Сколково» – это технопарк или иной объект новой инфраструктуры, который поддерживает технопредпринимательство в регионах, развивается по стандартам, установленным «Сколково», и имеет аккредитацию фонда.

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