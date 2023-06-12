Великолучанин отправится на обязательные работы за кражу аккумулятора из грузовика
Великолучанин отправится на обязательные работы за кражу аккумулятора из грузовика. Преступление произошло в марте этого года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.
Мужчина похитил аккумулятор стоимостью свыше 11 000 рублей из грузовой машины МАЗ-5336, которая стояла на улице Новослободской в Великих Луках.
Мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего жителя Великих Лук и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ.
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