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Экономика

Евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля

Евро и доллар активно укрепляются на Московской бирже во вторник утром, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля, доллар торгуется по направлению к 84 руб. Об этом пишет «Интерфакс».

Курс евро составил 89,94 руб./EUR1 в 10:11 по московскому времени, что на 96,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее в ходе торгов евро достигал отметки 90,1 руб. Доллар США стоил 83,28 руб./$1, подорожав на 64,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 78,88 копейки – до 86,27 рубля.

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