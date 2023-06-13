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Общество

Газовики продолжают встречи с участниками догазификации в Псковском районе

В деревне Дуброво Псковского района состоялась встреча с участниками догазификации. В ней принимали участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, глава Псковского района Наталья Фёдорова, представители «Газпром газораспределение Псков» и администрации Псковского района.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Заявителей интересовали сроки завершения работ и восстановления дорожного покрытия, требования к помещениям, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, адреса фирменных магазинов компании для получения подробной консультации и приобретения оборудования, льготы на газификацию домовладений и порядок их получения.

«Встречи с населением по-прежнему результативны и востребованы. Сейчас с завершением строительства внутрипоселковых газопроводов заявители стали больше интересоваться комплексными договорами, работами в границах своих земельных участков и приобретением надёжного газового оборудования», – отметил Олег Басников.

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