Эксперт: Псковская область может стать местом осознанного туризма

18:34, 01 октября 2026, ПАИ

Конкуренции в туризме не существует, заявила советник президента Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), руководитель АНО «Мастерская гостеприимства», мастер и посол гостеприимства Юлия Железняк в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове.

Она отметила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников невероятно вовлечён в сферу туризма и это было очевидно в ходе панельной сессии. Говоря о развитии малых городов, эксперт подчеркнула: когда там появляются первые шаги в сфере туризма, жители вспоминают, что родились в этих местах, и хотят вернуться, чтобы быть причастными к их истории.

По её словам, Псковская область хочет расширить сезон и это уже заметно: появляются новые туристические объекты, регион стремится разнообразить смыслы. Также эксперт вспомнила о реакции зала на выступление спикера Сергея Леликова, когда тот отделил логотип от бренда: мало нарисовать, нужно, чтобы за ним была глубина айсберга.

«Очень хочу приехать не на мероприятие, а оглянуться и надышаться этим городом. Действительно, приятно не доехать до Печор, а пожить в Печорах. Очень хочется сделать так, чтобы люди возвращались сюда чаще, сезонность была больше и гости приезжали уже не просто на выходные, а оставались на неделю, а может быть, даже на две», – поделилась Юлия Железняк.

По её словам, у Псковской области богатый событийный календарь. При этом эксперт отметила распространённую ошибку: о себе нужно говорить не у себя, а в тех регионах, откуда вы хотите привлечь туристов, – и посоветовала: «Обязательно делайте шоу, выставки, маркетинговые акции, потому что вы невероятно богаты историей, у вас развивается инфраструктура. О вашем передовом опыте укрепления культурного наследия и создания инфраструктуры на его основе нужно рассказывать москвичам, которые хотят глубже и больше».

Юлия Железняк подчеркнула, что осознанный туризм сегодня – это не просто пробежать и сделать много фотографий, а возможность после поездки сказать себе: «Что во мне поменялось?» И Псковская область как пограничный город и форпост ценностей может стать для туристов именно таким местом.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.