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Общество

Роспотребнадзор: Нетипичные для региона заболевания в Псковской области не выявлены

Нетипичные для региона заболевания не были выявлены в Псковской области в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ в четверг, 1 октября.

Фото: ПАИ

«В Псковской области в этом году не были выявлены нетипичные для региона заболевания. Специалисты Роспотребнадзора в Псковской области также работают на границе, осуществляют санитарный контроль», – отметил Франченко.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся стабильной. Случаи завоза экзотических или нетипичных инфекций не зарегистрированы.

Санитарный контроль на границе включает проверку транспортных средств, досмотр пассажиров и контроль за ввозимой продукцией. Это позволяет своевременно выявлять потенциально опасные случаи и предотвращать распространение инфекций.

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