Развитие туристической инфраструктуры в регионе обсудили Михаил Ведерников и Василий Швец

19:17, 01 октября 2026, ПАИ

Проекты развития туристической инфраструктуры региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Василием Швецем. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

«Василий Александрович недавно был назначен на эту должность. И мы очень ценим, что он не только принял приглашение, но и приехал в наш регион с целой командой, чтобы обсудить вопросы развития отрасли», – отметил губернатор.

Он рассказал Василию Швецу о программе к 550-летию Печор и попросил оказать профессиональную экспертную помощь, чтобы доработать брендирование территории, составить бизнес-модель и концепцию развития: это должен быть стратегический документ, по которому можно системно привлекать инвесторов.

Василий Швец в свою очередь отметил, что Псковская область становится важным событийным регионом и обладает серьёзным потенциалом, и обратил особое внимание на актуальность темы брендирования территории, лежащей в основе международного туристического форума, который в эти дни проходит в Пскове.

Также Михаил Ведерников и Василий Швец обсудили перспективные направления развития туристической инфраструктуры региона и новые инициативы для совместной работы.

Глава региона поблагодарил Василия Александровича и всю команду «Корпорации Туризм.РФ» за конструктивное сотрудничество и поддержку региона.