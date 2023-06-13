Форум молодых семей пройдёт в Пскове 16 июля

12:39, 13 июня 2023, ПАИ

Форум молодых семей пройдёт в Пскове 16 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

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Мероприятие состоится на территории сквера ПсковГУ по адресу улица Ленина, 2.

Молодые люди получат возможность принять участие в круглом столе, работе просветительских площадок на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей.

Для детей будет организована насыщенная интерактивная программа.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 3 июля здесь.