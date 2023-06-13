Сенатором от Псковской области может стать заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец

16:20, 13 июня 2023, ПАИ

Заместителя командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывшего командира 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Алексея Наумца назвали в числе кандидатов на пост сенатора Совета Федерации от Псковской области. Об этом с XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщает корреспондент ПАИ.

«При выдвижении кандидатуры на выборы губернатора необходимо предложить трёх кандидатов в сенаторы от исполнительного органа государственной власти Псковской области», – напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников перед тем, как озвучить имена кандидатов.

Претендовать на место в Совете Федерации будут первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, директор «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

«Уверен, ни одного из них не нужно дополнительно представлять. Все они – достойные люди, вы все их хорошо знаете, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Если жители региона поддержат меня на выборах губернатора, любой из них может с достоинством занять позицию сенатора, чтобы успешно вести работу на благо Псковской области. При этом предлагаю сделать выбор в пользу Алексея Наумца. Считаю, что такое усиление Псковской области сегодня необходимо».

Напомним, что сегодня «Единая Россия» на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии выдвинула действующего главу региона Михаила Ведерникова кандидатом на выборы губернатора Псковской области.