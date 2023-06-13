Ольга Тимофеева станет гостьей программы на «Серебряном дожде»

13:56, 13 июня 2023, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

В эфире подведут итоги масштабных культурных событий начала лета – Дней пушкинской поэзии и русской культуры, Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, концерта в День России в Гдове, а также поговорят о предстоящих культурных событиях.

Видеотрансляция программы будет вестись в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».