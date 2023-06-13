Михаил Ведерников: «Единая Россия» – главная политическая сила в стране, которая действительно работает

14:42, 13 июня 2023, ПАИ

«Единая Россия» является главной политической силой страны, которая действительно работает и имеет планы на будущее, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который проходит в Пскове 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В начале своего выступления глава региона поблагодарил всех кандидатов и избирателей, кто принял участие в предварительном голосовании. Он отметил, что праймериз – инструмент для совершенствования внутрипартийной работы, а также важный этап, который помогает выстраивать диалог с жителями региона и избирателями ещё до начала кампании.

«Характерно, что в некоторых муниципалитетах у нас процесс сопровождался значительной борьбой между кандидатами, борьбой за возможность попасть в список. По соотношению участников и победителей наиболее конкурентными голосования были в Печорском, Новоржевском и Невельском районах. Там предварительный этап отсеял порядка половины кандидатов. И я думаю, что это хороший знак того, что депутатский корпус будет активным, профессиональным и будет по максимуму участвовать в жизни районов, доказывать своё право на лидерство. В общей сложности в этом году по итогам предварительного голосования 166 человек стали победителями, получили серьёзную поддержку со стороны избирателей, со стороны коллег, соратников. Безусловно, это наш костяк, который пойдёт на выборы с учётом понимания того, что нужно делать и как это нужно делать, и будет максимально эффективно использовать все существующие на сегодняшний день механизмы», – отметил губернатор.

Также он подчеркнул, что члены Псковского регионального отделения «Единой России» стали состоявшейся командой, которая целиком нацелена на конкретный результат для развития Псковской области.

«Вместе мы продолжаем доказывать, что «Единая Россия» – это главная политическая сила в стране, которая действительно работает, которой есть что показать и у которой понятные и предметные планы на будущее. Мы с вами уверенно входим в новую избирательную кампанию с конкретными результатами, с ощутимой поддержкой наших жителей и большими планами на будущее», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение глава региона отметил, что общая задача партии - дать понять избирателям, что «Единая Россия» в полном составе принимает участие в работе и, как политическая сила, является проводником положительных изменений в регионе.