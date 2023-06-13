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Политика

Андрей Турчак отметил вклад Псковской области в гуманитарную миссию «Единой России» и помощь фронту

Вклад Псковской области в гуманитарную миссию «Единой России» и помощь фронту отметил секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своём выступлении на форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который проходит в Пскове 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

От региона, в том числе от команды партии, в новые субъекты РФ передали больше тысячи тонн гуманитарной помощи, отметил Андрей Турчак.

«Псковская область постоянно находится на связи со своими подразделениями – с 76-й дивизией ВДВ, 2-й бригадой спецназа. Хотел бы сказать спасибо Михаилу Ведерникову [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ], который координирует эту работу, и всем псковичам, кто помогает фронту, участвует в сборе гуманитарной помощи, работает волонтёрами в новых регионах», – сказал Андрей Турчак.

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