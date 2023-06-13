Борис Елкин вступил в «Единую Россию»

14:58, 13 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вступил в партию «Единая Россия». Об этом с XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии передаёт корреспондент ПАИ.

Партийный билет главе Пскова вручил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Отметим, что по итогу конференции партийцы подведут итоги предварительного голосования «Единой России» и выдвинут кандидатуру для участия в выборах губернатора Псковской области. В праймериз приняли участие два кандидата – действующий губернатор Михаил Ведерников и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Напомним, что голосование на выборах в Псковской области будет проходить в три дня: 8, 9 и 10 сентября. Всего в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов стартовал 5 июня и продлится по 4 июля.