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Спорт

Более 400 кандидатов в мастера спорта воспитала псковская спортшкола «Барс»

Более 400 кандидатов в мастера спорта воспитала псковская спортивная школа по плаванию «Барс». Об этом сообщила президент Псковской областной федерации плавания Наталия Кайгородова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Также она рассказала, что около 700 спортсменов получили в школе I разряд по плаванию и около девяти тысяч спортсменов получили II и III разряды.

Отдельно спикер сообщила о правилах набора в школу, который обычно начинается в апреле. Минимальный возраст – восемь лет. При отборе также смотрят на физическую подготовку детей, а именно на выполнение физических упражнений. Какие именно упражнения выполняют испытуемые, спикер не уточнила, но сказала, что все упражнения дети делают на уроках физической культуры в школе.

В этом году спортивная школа «Барс» набрала 210 человек. Занятия для прошедших отбор спортсменов начнутся в августе.

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