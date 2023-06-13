Итоги спортивного сезона Псковской области по плаванию подводят в медиацентре ПАИ

14:46, 13 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам спортивного сезона Псковской области по плаванию, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 июня.

С какими итогами псковские пловцы завершают сезон, удалось ли достичь поставленных целей, какие планы строят спортсмены и их тренеры, а также о перспективах расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, президент Псковской областной федерации плавания Наталия Кайгородова и тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» Наталья Фёдорова.