«Экопром» призвал псковичей соблюдать требования пожарной безопасности

17:43, 13 июня 2023, ПАИ

«Экопром» призвал псковичей соблюдать требования пожарной безопасности. Информация об этом опубликована в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

В «Экопроме» напомнили, что с 11 июня местами по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – пятый класс по региональной шкале.

«Неосторожное обращение с огнём, горящая спичка или окурок, тлеющая зола, легковоспламеняющиеся жидкости, брошенные в контейнер, могут привести к возгоранию», – подчеркнули в «Экопроме».

Так, за минувшие выходные зафиксировано возгорание мусорных контейнеров на улице Тихмянова в Новосокольниках и на улице Киселёва в Пскове.

«Важно помнить, что пожары могут распространяться очень быстро и представлять серьёзную угрозу для жизни и имущества», – напомнил регоператор.