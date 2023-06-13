«Экопром» призвал псковичей соблюдать требования пожарной безопасности
«Экопром» призвал псковичей соблюдать требования пожарной безопасности. Информация об этом опубликована в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».
В «Экопроме» напомнили, что с 11 июня местами по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность – пятый класс по региональной шкале.
«Неосторожное обращение с огнём, горящая спичка или окурок, тлеющая зола, легковоспламеняющиеся жидкости, брошенные в контейнер, могут привести к возгоранию», – подчеркнули в «Экопроме».
Так, за минувшие выходные зафиксировано возгорание мусорных контейнеров на улице Тихмянова в Новосокольниках и на улице Киселёва в Пскове.
«Важно помнить, что пожары могут распространяться очень быстро и представлять серьёзную угрозу для жизни и имущества», – напомнил регоператор.
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