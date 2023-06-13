Пожарные спасли трёх человек из горящей квартиры в Великих Луках
Пожарные спасли трёх человек из горящей квартиры в Великих Луках. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Возгорание случилось в двухкомнатной квартире многоквартирного дома в Нелидовском проезде 12 июня.
Пламя уничтожило шкаф с вещами. Копоть наблюдается по всей площади квартиры. Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электророзетки в комнате. Пожарные спасли квартиру, а также эвакуировали трёх человек.
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