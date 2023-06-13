Пожарные спасли трёх человек из горящей квартиры в Великих Луках

18:05, 13 июня 2023, ПАИ

Пожарные спасли трёх человек из горящей квартиры в Великих Луках. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Возгорание случилось в двухкомнатной квартире многоквартирного дома в Нелидовском проезде 12 июня.

Пламя уничтожило шкаф с вещами. Копоть наблюдается по всей площади квартиры. Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электророзетки в комнате. Пожарные спасли квартиру, а также эвакуировали трёх человек.