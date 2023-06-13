Масштабные праздничные мероприятия готовят в Псковской области

21:54, 13 июня 2023, ПАИ

Масштабные праздничные мероприятия готовят в Псковской области. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вслед за успешным концертом на День России в Гдове в рамках празднования 700-летия города планируется провести фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера. А в следующем году фестиваль «На страже мира» пройдёт уже в Острове. В сентябре также состоится фестиваль военных духовых оркестров «Михайловский бастион», – отметила она.

По словам Ольги Тимофеевой, в этом году планируется усиление празднования Дня города в Опочке, который пройдёт 15 июля. Будут введены компоненты ярмарки, театрализованные действия эпохи Екатерины II.

Также гостья эфира напомнила, что в ближайшее время жителей региона ждёт множество различных мероприятий, например эногастрономическая ярмарка «Виноград» и День города Пскова.

Будут усиливаться и дорабатываться концепции мероприятий и в других муниципалитетах, уточнила она.

«Наша задача – показать, задать планку и отпустить самостоятельно реализовывать подобные идеи», – подчеркнула Ольга Тимофеева.