Вальс Шостаковича прозвучал над Гдовской крепостью
Концерт «Эхо старой крепости», посвящённый Дню России и 700-летию города Гдова, начался, сообщили корреспонденты газеты «Гдовская заря». Жители и гости района собрались для того, чтобы послушать вокальные партии из опер Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского и А. Бородина.
Мероприятие проходит на территории древней Гдовской крепости.
Отметим, что ранее состоялся концерт классической музыки под открытым небом «На страже мира: Чудские берега» и его транслировал «Первый Псковский».
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Фото: «Гдовская заря»
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Фото: «Гдовская заря»
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Фото: «Гдовская заря»
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Фото: «Гдовская заря»
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Фото: «Гдовская заря»
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Фото: «Гдовская заря»
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