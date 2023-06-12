Вальс Шостаковича прозвучал над Гдовской крепостью

19:29, 12 июня 2023, ПАИ

Концерт «Эхо старой крепости», посвящённый Дню России и 700-летию города Гдова, начался, сообщили корреспонденты газеты «Гдовская заря». Жители и гости района собрались для того, чтобы послушать вокальные партии из опер Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского и А. Бородина.

Мероприятие проходит на территории древней Гдовской крепости.

Отметим, что ранее состоялся концерт классической музыки под открытым небом «На страже мира: Чудские берега» и его транслировал «Первый Псковский».