За попытку контрабанды 94,5 тысячи евро иностранцы лишились денег на границе в Псковской области

08:37, 14 июня 2023, ПАИ

За попытку контрабанды 94,5 тысячи евро иностранцы лишились денег на границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В мае 2021 года двое иностранных граждан намеревались через таможенный пост МАПП «Бурачки» нелегально перевезти на территорию Латвии 94,4 тысячи евро (более 8 миллионов рублей). При этом фигуранты знали о необходимости декларирования денежных средств, порядок таможенного оформления и контроля, так как ранее уже неоднократно пересекали государственную границу. Пакет с валютой был обнаружен и изъят в ходе пограничного контроля при осмотре транспортного средства.

Приговором Себежского районного суда Псковской области иностранцы признаны виновными в преступлении, предусмотренном пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц). Им назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработка. Денежные средства в сумме 94,4 тысячи евро конфискованы и обращены в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.