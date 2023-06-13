Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

За попытку контрабанды 94,5 тысячи евро иностранцы лишились денег на границе в Псковской области

За попытку контрабанды 94,5 тысячи евро иностранцы лишились денег на границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В мае 2021 года двое иностранных граждан намеревались через таможенный пост МАПП «Бурачки» нелегально перевезти на территорию Латвии 94,4 тысячи евро (более 8 миллионов рублей). При этом фигуранты знали о необходимости декларирования денежных средств, порядок таможенного оформления и контроля, так как ранее уже неоднократно пересекали государственную границу. Пакет с валютой был обнаружен и изъят в ходе пограничного контроля при осмотре транспортного средства.

Приговором Себежского районного суда Псковской области иностранцы признаны виновными в преступлении, предусмотренном пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц). Им назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработка. Денежные средства в сумме 94,4 тысячи евро конфискованы и обращены в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

Пожарные ликвидируют возгорание дома и сарая в Пскове
13 июня 2023

Водитель фуры попал под колёса легковушки в Плюсском районе
12 июня 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Гдовском районе
12 июня 2023

Водитель протаранил столб ЛЭП на Запсковье

11 июня 2023

Мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль в Невеле
11 июня 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Новоржевском районе
11 июня 2023

Пропавшую почти два года назад женщину разыскивают в Пскове
11 июня 2023

Пропавшего 30-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...