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Общество

70% псковичей порекомендовали бы своим детям начать работать до 18 лет

70% псковичей посоветовали бы своим детям начинать работать до 18 лет, 27% воздержались бы от такой рекомендации. Остальные местные респонденты затруднились ответить, сообщается в опросе hh.ru.

Большинство жителей Псковской области считают, что работа помогает подросткам стать самостоятельнее (67%) и ответственнее (66%), а также получить навык общения с людьми (50%). Кроме того, трудоустройство до 18 лет помогает развить такие навыки, как финансовая грамотность (по мнению 51% опрошенных), работа в команде (44%), работа в условиях многозадачности и навык тайм-менеджмента (по 20%).

Среди преимуществ того, чтобы получить первую работу в возрасте до 18 лет, 70% опрошенных назвали самостоятельность, 60% - появление собственного заработка, 57% - повышение ответственности, 55% - появление настоящего жизненного опыта. Кроме того, 56% отметили в качестве плюса приобретение новых навыков, 51% - возможность накопить на определенную цель, 42% - помощь в определении будущей профессии, 41% - развитие финансовой грамотности. Лишь 8% местных жителей не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков.

В то же время, только 12% согласны с тем, что в получении первой работы до 18 лет нет никаких недостатков. Среди остальных 61% полагает, что работу в таком возрасте тяжело совмещать с учебой и нет возможности выбрать свое расписание. 60% уверены, что работодатели часто обманывают подростков, потому что это легко сделать. 52% считают недостатком слишком низкий заработок несовершеннолетних, 40% - негативное влияние на учебу. Кроме того, 26% полагают, что работа может быть опасна. 8% подозревают, что ранняя работа может вызывать конфликты в семье.

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