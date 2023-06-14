Два пожара ликвидировали псковские пожарные за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Первый пожар произошёл на улице Сосновой в Пскове 13 июня в 18:54. Жилой дом размером 6 на 12 метров огонь повредил изнутри по всей площади, сгорела кровля. Также огонь повредил хозяйственную постройку, прилегающую к дому. А в жилом доме № 18 огнём поврежден сайдинг наружной стены.
Предположительная причина возгорания – разгерметизация газового оборудования в хозяйственной постройке.
Второй пожар случился в 21:13 в деревне Логозовичи Псковского района. В автомобиле ВАЗ-2106 1999 года выпуска выгорел багажный отсек и внутренняя обшивка салона.
Предположительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы.