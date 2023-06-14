Делегация Псковской области принимает участие в ПМЭФ

10:35, 14 июня 2023, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году крупнейшее событие в сфере экономики и бизнеса пройдёт с 14 по 17 июня в выставочном центре «Экспофорум», где уже подготовлен стенд, который презентует потенциал Псковской области. Здесь посетители увидят, что производится в регионе, какие меры поддержки предлагаются инвесторам, а также увидят красоты и достопримечательности Псковской области.

В составе официальной делегации заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, и. о. генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова и другие.

В рамках деловой программы Михаил Ведерников проведёт рабочие встречи и переговоры с действующими и потенциальными партнёрами, подпишет соглашения с федеральными министерствами и ведомствами, крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами. Также губернатор станет участником ключевых мероприятий форума – пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина, тематических круглых столов и сессий.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, региональный комитет по туризму



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, региональный комитет по туризму



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, региональный комитет по туризму



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, региональный комитет по туризму



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, региональный комитет по туризму



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, региональный комитет по туризму











Отметим, что главной темой форума станет «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Как ранее сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ.

Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет», «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Всего же программа ПМЭФ насчитывает более 140 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, дискуссии, деловые завтраки, дебаты и питч-сессии.