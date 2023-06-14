Президент России назначил двух судей в Псковской области

12:19, 14 июня 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин назначил двух судей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Владимир Путин подписал указ президента РФ № 430 «О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области».

Согласно документу, судьей Псковского областного суда назначен Сергей Падучих, судьей Себежского районного суда – Александр Коробкин.