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Общество

Президент России назначил двух судей в Псковской области

Президент России Владимир Путин назначил двух судей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Владимир Путин подписал указ президента РФ № 430 «О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области».

Согласно документу, судьей Псковского областного суда назначен Сергей Падучих, судьей Себежского районного суда – Александр Коробкин.  

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