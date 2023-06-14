Президент России назначил двух судей в Псковской области
Президент России Владимир Путин назначил двух судей в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Владимир Путин подписал указ президента РФ № 430 «О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Свердловской области».
Согласно документу, судьей Псковского областного суда назначен Сергей Падучих, судьей Себежского районного суда – Александр Коробкин.
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14 июня 2023
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