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Происшествия

Схему хищения денег в великолукской больнице раскрыли в Псковской области

Великолукский городской суд назначил штраф в размере 250 тысяч рублей сотруднице инфекционной больницы за хищение денежных средств с использованием служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что с января по июнь 2022 года сотрудница инфекционного отделения филиала «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы вносила заведомо ложные сведения о количестве отработанных медицинскими сёстрами смен в графики дежурств (фактически указанные смены не отрабатывались). Указанные графики предоставлялись экономисту, которая на их основании составляла табели учёта рабочего времени и реестры, а затем на основании реестров осуществляла перечисление медсёстрам заработной платы и специальных социальных выплат.

Когда деньги поступали на расчётные счета медицинских сестёр, женщина давала им указание о переводе начисленных им за фактически неотработанные смены денежных средств на её банковский счёт, при этом самостоятельно определяла размер сумм, которые они должны были ей перечислить.

Часть денег она оставляла в распоряжении медсестёр с целью сокрытия своей преступной деятельности. Общая сумма похищенных таким образом средств составила более 300 тысяч рублей, что образует крупный размер. Таким образом, подсудимая причинила материальный ущерб Псковской областной инфекционной клинической больнице и Псковскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия подсудимая возместила причиненный преступлением ущерб в полном объёме, признала свою вину и раскаялась в содеянном.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности и смягчающих наказание обстоятельств женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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