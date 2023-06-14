Псковичка предстанет перед судом за оформление кредита на мать

17:09, 14 июня 2023, ПАИ

Псковичка предстанет перед судом за оформление кредита в микрофинансовой организации на имя матери. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

По имеющимся данным, 24 ноября 2021 года 30-летняя местная жительница увидела в интернете информацию об оформлении денежных займов. Она не намеревалась выполнять условия договора, а также у неё была плохая кредитная история, отметили в прокуратуре. Поэтому она использовала паспортные данные своей матери, включая место работы, должность, доход и место жительства. Микрофинансовая организация одобрила заявку и перевела деньги в сумме 13 800 рублей.

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительный акт в отношении псковички. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана).

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.