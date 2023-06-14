Псковская область представила стенд на Петербургском экономическом форуме

13:03, 14 июня 2023, ПАИ

Стенд Псковской области представлен на международном экономическом форуме, который открылся в среду, 14 июня, в Санкт-Петербурге. Площадка развернута на ПМЭФ впервые с 2019 года и представляет экономический и туристический потенциал региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Экспозиция знакомит участников международного экономического форума с крупнейшими промышленными производствами (ООО «Титан-Полимер», ООО «Синтез Технолоджи», ЗАО «ЗЭТО», ООО «СКТ Групп» и др.), инновационными продуктами, которые создаются на крупных и малых предприятиях, в том числе с целью импортозамещения. Потенциальные инвесторы смогут не только узнать про работу предприятий, но и на месте обсудить перспективы сотрудничества.

Также на стенде широко представлены рекреационные возможности Псковской области, ее уникальное историко-культурное наследие и насыщенный событийный календарь.

Отдельная зона выставочной площадки выполнена в виде сегмента салона самолета, подчеркивая восстановление и динамичное развитие пассажирских авиаперевозок из псковского аэропорта «Княгиня Ольга».

В рамках деловой программы форума руководитель псковской делегации на ПМЭФ 2023 губернатор Псковской области Михаил Ведерников подпишет соглашения о сотрудничестве с партнерами и крупными инвесторами. Здесь же пройдет череда деловых переговоров.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня.