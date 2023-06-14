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Культура

Посвящённая Ольге Аршакуни выставка открылась в Псковском музее

В мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове открылась выставка «Листая страницы жизни», посвященная его супруге Ольге Аршакуни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Когда женщина проживет жизнь с необыкновенно интересным человеком, наполненным творческой созидательной работой, то у нее, естественно, возникают две проблемы. Первое – она, как правило, забывает о себе, какими бы талантами она ни была наделена, а второе – у нее возникает потребность обязательно увековечить память об этом человеке. И какое счастье, что Ольга Аршакуни писала тетради и в этих тетрадях рассказала все, сохранив это, – отметила гендиректор музея Светлана Мельникова. – Нам очень хочется, чтобы эта выставка рассказала именно об Ольге, а не о ее великом муже».

В своих воспоминаниях Ольга Аршакуни подробно описывает детство, отрочество, юность, годы учебы в Академии художеств. Это ретроспектива ее жизни, этим и интересны ее мемуары. Но, кроме всего прочего, здесь можно найти отклик на текущие события общественно-политической жизни XX века, мысли по вопросам искусства, философии, педагогики, эстетики.

Выставка будет работать с 14 июня по 30 ноября в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74).

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