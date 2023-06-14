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Псковский и Кременской музеи заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский музей-заповедник и Кременской районный краеведческий музей ЛНР. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Свои подписи в документе поставили генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и и. о. директора Кременского районного краеведческого музея Людмила Ежова. «Когда люди вместе, когда они слышат и понимают друг друга, они могут сделать очень много. И я хочу высказать слова благодарности своим коллегам – я не думала, что мы сами, силами сотрудников, сможем собрать нужные средства всего за два дня, – отметила Светлана Мельникова. – Мне кажется, что по нашему пути пройдут и другие музеи страны, ведь подобные соглашения необходимы».

Документ предусматривает широкие возможности для взаимодействия по различным направлениям деятельности музеев, а также по организации разнообразных проектов. Договоренности между двумя музеями закладывают основу для обмена опытом и решения актуальных вопросов музейного дела, но уже сейчас началось активное взаимодействие. В частности, силами сотрудников Псковского музея-заповедника были собраны средства на закупку отопительного оборудования для Кременского музея, которое в данный момент уже находится на пути в ЛНР.

Подписание соглашения стало кульминацией стажировки гостей из ЛНР, которая проходила в Псковском музее с 8 по 13 июня. Главной целью стажировки была передача руководителям и сотрудникам органов публичной власти новых регионов необходимых знаний и навыков для скорейшей интеграции в систему государственного управления РФ, развития профессиональных и управленческих компетенций, а также повышения эффективности совместной деятельности.

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