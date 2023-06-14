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Политика

Подачу заявки Египта в БРИКС прокомментировали в МИД России

Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол России в Египте Георгий Борисенко. 

«Несмотря на то, что сегодня пока еще широко распространены проявления гегемонизма и односторонности, а Запад путем санкций и финансового шантажа упорно пытается влиять на выбор вектора развития суверенных государств, становление более справедливого полицентричного миропорядка ускоряется», - прокомментировали Псковскому агентству информации в представительстве МИД России в Пскове. 

Новая концепция внешней политики России уделяет особое внимание поощрению отвечающих интересам нашей страны процессов межрегиональной экономической интеграции, в том числе в рамках БРИКС, напомнил он. 

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в текущих условиях роль БРИКС в содействии решению глобальных проблем должна только возрастать, тем более что объединение остается примером подлинной многосторонности, инклюзивной, универсальной и недискриминационной.

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