Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

17:12, 14 июня 2023, ПАИ

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сказано в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, также предлагается повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет. В соответствии с документом в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году граждане от 20 до 30 лет, в 2026 году граждане от 21 до 30 лет.