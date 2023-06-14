Глава Сбербанка: Курс рубля во многом будут определять цены на нефть

18:00, 14 июня 2023, ПАИ

Дальнейшую динамику курса рубля во многом будут определять цены на нефть и состояние мировой экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал во время интервью РБК.

По его словам, сложно делать дальнейшие предсказания, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платёжного баланса. «Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть – это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35 % за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, ещё один показатель – это восстановление импорта», – отметил он.

Глава Сбербанка также обратил внимание, что в этом году происходит новая нормализация условий торговли. «На каком уровне стабилизируется цена наших основных экспортных товаров, пока предсказать достаточно сложно. И сегодня есть ещё один параметр – количественные показатели [экспорта]. Тоже вещь, которую мало удаётся предсказать с достаточной степенью объективности», – заключил Герман Греф.