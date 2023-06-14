Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Сбербанка: Курс рубля во многом будут определять цены на нефть

Дальнейшую динамику курса рубля во многом будут определять цены на нефть и состояние мировой экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал во время интервью РБК.

По его словам, сложно делать дальнейшие предсказания, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платёжного баланса. «Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть – это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35 % за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, ещё один показатель – это восстановление импорта», – отметил он.

Глава Сбербанка также обратил внимание, что в этом году происходит новая нормализация условий торговли. «На каком уровне стабилизируется цена наших основных экспортных товаров, пока предсказать достаточно сложно. И сегодня есть ещё один параметр – количественные показатели [экспорта]. Тоже вещь, которую мало удаётся предсказать с достаточной степенью объективности», – заключил Герман Греф.

Версия для печати













14 июня 2023

В Печорах снесли остановочный павильон

14 июня 2023

Администрация Пскова поздравила медработников с профессиональным праздником
14 июня 2023

Великолукский центр СПИД переедет в филиал Псковской инфекционной больницы
14 июня 2023

Фестиваль винного искусства посетят блогеры из других регионов
14 июня 2023

Профлидеры поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова для участия в выборах губернатора Псковской области
14 июня 2023

Псковских студентов приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»
14 июня 2023

Более 80 специалистов будут преподавать в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ
14 июня 2023

Почти 20 соглашений о сотрудничестве планируют подписать власти Псковской области на ПМЭФ-2023

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...