Что показать детям на ярмарке «Виноград», рассказали гостям и жителям Пскова

21:37, 14 июня 2023, ПАИ

На познавательной эногастрономической ярмарке «Виноград» будет работать детская зона, сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ярмарка «Виноград» — это семейное событие, поэтому на её территории организованы площадки для ребят всех возрастов: открытый кинозал с мультиками, место для игр и головоломок, шатёр с кукольными спектаклями и научными мастер-классами, будут также интерактивные арт-объекты, VR-шатёр и урок кинолога.

Каждый день в детской зоне запланированы кукольные спектакли «Любимого театра»: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Колобок», «Доверчивый ёжик», «Хитрая сказка», «Весёлая репка».

Самые маленькие гости будут изучать геометрические фигуры и собирать предметы из бумаги, играть на свежем воздухе. Для ребят постарше пройдут научные мастер-классы проекта «Эмпирика», способные влюбить в химию и физику любого.

В списке развлечений для детей также деревянные игры и головоломки «Вуд Парк» — ещё больше, чем год назад. Готовится принять гостей и VR-шатёр, открывающий портал в виртуальную реальность. Пройдут мастер-классы сертифицированного кинолога Елены Балыковой, на которых дети узнают, как правильно общаться с собаками.

Для родителей организован безалкогольный лаундж.

Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Программа будет представлена на сайте ярмарки, возможны изменения в расписании. Вход бесплатный.

С 17 по 25 июня в Финском парке Пскова пройдёт познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград».

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления, на развитие науки, отраслей, связанных с виноградарством и виноделием.

Напомним, ранее ПАИ сообщило, какие зоны псковичи смогут посетить на ярмарке «Виноград».

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация города Пскова и комитет по туризму Псковской области.