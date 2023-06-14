Выставка псковской художницы откроется в центральной городской библиотеке
Центральная городская библиотека приглашает на открытие первой персональной выставки Валерии Самойленко «Первая встреча» 16 июня, сообщила пресс-служба библиотеки.
В экспозиции будет представлено 25 работ – графика и живопись в жанре пейзажа, натюрморта, портрета.
«Умение видеть красоту в самых простых вещах – этому учили и учат меня мои преподаватели в Пскове и Санкт-Петербурге. Моими главными стимулами к учёбе являются не оценки, а желание заниматься любимым делом, создавать эмоциональные картины, и этому стремлению способствовала и общая творческая обстановка в колледже и институте», – полагает Валерия.
Основными наставниками молодого художника в графике и в страсти к портрету были известные художники Пскова Наталья Яблочкина, Ираида Самойленко, Николай Самойленко.
Валерия Самойленко родилась в Пскове. Окончила Псковский областной колледж искусства, затем институт художественного образования Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, сейчас продолжает учиться в магистратуре. Она уже принимает участие в выставках псковского регионального общественного движения «ПсковАрт», членами которого являются её родители.
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