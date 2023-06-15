Псковским рыбакам предлагают поделиться уловом с аистятами-сиротами

08:10, 15 июня 2023, ПАИ

Псковским рыбакам предлагают поделиться уловом с аистятами-сиротами из центра «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе центра «ВКонтакте».

Сейчас здесь на доращивании находятся шесть аистят, и практически каждый день поступают новички.

«Если вы живёте или гостите по соседству в Гдовском или Псковском районе, ловите на удочку рыбу и хотите вместе с детьми покормить маленьких аистят, добро пожаловать! Аистята будут очень рады вашей свежепойманной рыбке, они её очень любят! Им сейчас подходит мелкая, нежная, неколючая рыбка до 10-15 см», - уточнили в центре.

О визите нужно предварительно договориться с руководителем центра Мариной Сиденко по телефону 8-921-500-11-92 или оставить сообщение в группе: vk.com/aistiniydom.