В Борисовичах открылась новая пекарня Псковского хлебокомбината
Сеть фирменных булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината пополнилась ещё одной торговой площадкой. Она открылась 4 мая в микрорайоне Борисовичи на улице Балтийской, 14б.
Теперь жители близлежащих домов могут приобрести широкий ассортимент свежих хлебобулочных изделий, горячей выпечки, вкуснейших баранок, кексов, пирожных и тортов.
Для того чтобы удовлетворить практически любой запрос покупателей, формат фирменных булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината совмещает в себе пекарню, мини-кафе и магазин одновременно. В каждом магазине предусмотрена комфортная зона со столиками, в которой в активном ритме города можно расслабиться, уделить время себе, немного перекусить, насладиться любимыми десертами и кофе. И что немаловажно, в торговой сети действует программа лояльности, которая позволяет делать покупки с экономией для бюджета.
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