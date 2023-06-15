В Борисовичах открылась новая пекарня Псковского хлебокомбината

11:36, 15 июня 2023, ПАИ

Сеть фирменных булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината пополнилась ещё одной торговой площадкой. Она открылась 4 мая в микрорайоне Борисовичи на улице Балтийской, 14б.

Теперь жители близлежащих домов могут приобрести широкий ассортимент свежих хлебобулочных изделий, горячей выпечки, вкуснейших баранок, кексов, пирожных и тортов.

Для того чтобы удовлетворить практически любой запрос покупателей, формат фирменных булочных-кондитерских Псковского хлебокомбината совмещает в себе пекарню, мини-кафе и магазин одновременно. В каждом магазине предусмотрена комфортная зона со столиками, в которой в активном ритме города можно расслабиться, уделить время себе, немного перекусить, насладиться любимыми десертами и кофе. И что немаловажно, в торговой сети действует программа лояльности, которая позволяет делать покупки с экономией для бюджета.