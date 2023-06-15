Пять пожаров произошло в Псковской области за двое суток

11:51, 15 июня 2023, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Один из пожаров произошёл на улице Кузнецкой в Пскове 14 июня в 15:22. Огонь повредил два мусорных контейнера. Причина – предположительно неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:16 в Невеле на улице Физкультурной в жилом доме сгорела кровля по всей площади, выгорел коридор. Дом повреждён изнутри по всей площади. 69-летняя женщина госпитализирована в медучреждение. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в коридоре. Спасены гараж, автомобиль, хозяйственная постройка, дровяник.

В 23:33 в Палкинском районе в деревне Ровдино сгорел нежилой дом. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Спасены баня, хозяйственная постройка, соседний жилой дом.

Кроме того, 15 июня в 00:31 в Стругах Красных на улице Новой в хозяйственной постройке размером 6 на 3 метра выгорело чердачное помещение по всей площади, сгорела кровля. Предположительная причина пожара – неисправность прибора печного отопления в процессе эксплуатации. Спасена баня.

А в 3:12 в Дедовичском районе в деревне Кривково сгорело бесхозное строение. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.