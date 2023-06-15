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Псковские полицейские передали игрушки для детей, проживающих в новых регионах России

Псковские полицейские передали игрушки для детей, проживающих в новых регионах России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сбор гуманитарной помощи для детей из Донецкой и Луганской народных республик был организован по инициативе руководства и общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Подарить ребёнку счастливое детство – задача важная. На призыв оказать подобное содействие сотрудники областной полиции откликнулись с полной готовностью», – отметили в пресс-службе.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом регионального УМВД России полковник полиции Александр Збарашевский и начальник культурного центра майор внутренней службы Анна Абрамова передали местной волонтёрской организации детские игрушки, которые в последующем будут доставлены детям, проживающим в новых регионах Российской Федерации.

«Стоит отметить, что работа полицейских не ограничивается только благотворительностью. Правоохранители находятся в постоянном диалоге с гражданами ДНР и ЛНР, в том числе в вопросе оформления необходимых документов», – отметили в пресс-службе.

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