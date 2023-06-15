Глава Минобрнауки заявил о необходимости серьёзных преобразований магистратуры

12:54, 15 июня 2023, ПАИ

Магистратура в России не выполняет своё предназначение, системе нужны серьёзные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьёзные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры», — сказал Валерий Фальков на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, летом 2022 года все вузы России исключили из Болонской системы образования. Также в министерстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырёхлетнее обучение в бакалавриате.