Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут побороться за национальную премию «Патриот»

Жители Псковской области и организации, занимающиеся гражданско-патриотическим воспитанием, могут принять участие в Национальной премии «Патриот». Заявки принимаются до 12 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

Фото: Росмолодёжь

Премия объединяет проекты, направленные на сохранение исторической памяти, укрепление национального единства и передачу молодому поколению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Участники могут представить свои инициативы в 15 номинациях. Среди них — лучший патриотический, муниципальный, студенческий, детский и просветительский проект, лучший медиапроект, региональная команда, корпоративная и предпринимательская инициатива. Также предусмотрены номинации за проекты в сфере культуры, международного сотрудничества, формирования единства народов России и патриотического воспитания Союзного государства.

Отдельно отмечаются проекты по работе с деструктивным поведением подростков и инициативы, направленные на приближение Победы. Есть и специальная номинация «Верен Отечеству и народу».

К участию приглашают граждан России и организации, работающие в сфере гражданско-патриотического воспитания.

По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, за четыре года на премию было представлено более 10 тысяч инициатив. Среди участников — педагоги, наставники, волонтёры, поисковики и участники специальной военной операции.

Лауреатов премии наградят на Всероссийском патриотическом форуме, приуроченном ко Дню народного единства.

Премию организует Роспатриотцентр Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что псковички приняли участие во всероссийском молодёжном форуме на Сахалине.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 августа 2026

Асфальтобетонный завод открыли в Псковской области
19 августа 2026

С 21 августа по 24 сентября изменится схема движения на участке улицы Некрасова в Пскове
19 августа 2026

Псковичи могут побороться за национальную премию «Патриот»
19 августа 2026

Администрация Великих Лук отчиталась о работе по внедрению дизайн-кода
19 августа 2026

В районах Псковской области презентовали модельные избирательные участки
19 августа 2026

Схему движения временно изменили у травмпункта Псковской областной больницы
19 августа 2026

Антон Мороз обсудил с жителями Пушкиногорского района вопросы газификации и водоснабжения
19 августа 2026

Подрядчику поручили ускорить работы по ремонту школы в Локне

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...