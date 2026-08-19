Псковичи могут побороться за национальную премию «Патриот»

16:41, 19 августа 2026, ПАИ

Жители Псковской области и организации, занимающиеся гражданско-патриотическим воспитанием, могут принять участие в Национальной премии «Патриот». Заявки принимаются до 12 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

Премия объединяет проекты, направленные на сохранение исторической памяти, укрепление национального единства и передачу молодому поколению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Участники могут представить свои инициативы в 15 номинациях. Среди них — лучший патриотический, муниципальный, студенческий, детский и просветительский проект, лучший медиапроект, региональная команда, корпоративная и предпринимательская инициатива. Также предусмотрены номинации за проекты в сфере культуры, международного сотрудничества, формирования единства народов России и патриотического воспитания Союзного государства.

Отдельно отмечаются проекты по работе с деструктивным поведением подростков и инициативы, направленные на приближение Победы. Есть и специальная номинация «Верен Отечеству и народу».

К участию приглашают граждан России и организации, работающие в сфере гражданско-патриотического воспитания.

По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, за четыре года на премию было представлено более 10 тысяч инициатив. Среди участников — педагоги, наставники, волонтёры, поисковики и участники специальной военной операции.

Лауреатов премии наградят на Всероссийском патриотическом форуме, приуроченном ко Дню народного единства.

Премию организует Роспатриотцентр Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что псковички приняли участие во всероссийском молодёжном форуме на Сахалине.