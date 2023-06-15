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Экономика

Как пенсия поможет снизить ставку по кредиту, объяснил псковичам Владимир Компаниец

Для жителей Псковской области, которые получают пенсию на карту Сбербанка, при оформлении кредита  предусмотрена базовая скидка в 2 %. Об этом рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе круглого стола на тему «Электронные сервисы и услуги для пенсионеров» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Часто требуются кредиты на ремонт или какую-то крупную покупку, и наш банк поддерживает пенсионеров», – подчеркнул он.

Также Владимир Компаниец рассказал о ставках по вкладу «Хорошее начало» для тех, кто только оформил пенсию или перевел её на счёт в Сбербанке. «Та ставка, которая сейчас предлагается, она беспрецедентная: 8,3 %, если вклад оформляется на год, и 9,5 %, если на три года. Сумма вклада не ограничена, и фактически каждый месяц начисляются проценты», – подчеркнул он.

На фото: Владимир Компаниец. Фото ПАИ

А для предпенсионеров, по словам управляющего псковским отделением банка, существует накопительный счёт «Активный возраст», по которому ставка повышена до 6,8 %.

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