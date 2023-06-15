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Экономика

Минпромторг поможет в создании инжинирингового центра в Псковской области

Современный инжиниринговый центр откроется в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о его создании на площадке Петербургского международного экономического форума в четверг, 15 июня, заключили заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио губернатора Омской области, председатель правительства Омской области Виталий Хоценко и председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Реализация нового инвестиционного проекта по созданию инжинирингового центра — это большой научный вклад в развитие объектов химической и нефтехимической промышленности, а также иных отраслей экономики и промышленности. Инжиниринговый центр будет способствовать подготовке специалистов высокого класса в соответствии с меняющимися запросами отрасли, а также разрабатывать и внедрять новые наукоемкие технологии и материалы на основе полимерных продуктов», — отметил Денис Мантуров.

Михаил Ведерников подчеркнул, что подписанное соглашение объединило Псковскую и Омскую области в сфере развития химической промышленности.

Глава региона обратил внимание, что при поддержке Минпромторга и лично Дениса Мантурова в Псковской области было создано производство «Титан-Полимер», который изготавливает испортозамещающий продукт — БОПЭТ-пленки, которые в России практически нигде не производятся. Запуск линии состоялся в конце прошлого года при участии президента России.

«Теперь мы запускаем инвестиционный проект по созданию инжинирингового центра, где молодые специалисты смогут разрабатывать и производить новые полимерные материалы. В дальнейшем вокруг завода будет создан целый промышленный кластер, что позволит создать новые рабочие места, укрепить экономику, придавать дополнительные стимулы МСП. Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество», — подытожил Михаил Ведерников.

Михаил Сутягинский в свою очередь подчеркнул, что инжиниринговый центр станет площадкой для подготовки новых кадров, разработки новых образцов пленок. «Мы планируем подписание соглашений с ведущими университетами Российской Федерации. И, разумеется, в том числе и с Псковским государственным университетом. Это база, которая необходима. Ведь местные кадры — это самое надежное, что рассматривается при эксплуатации производства», - акцентировал он.

Инжиниринговый центр позволит создать условия для повышения уровня социально-экономического развития Псковской и Омской областей, а также роста научного потенциала регионов. Кроме того, целью соглашения является содействие реализации научно-технической и инновационной политики, научный анализ и исследования в области создания новых продуктов на основе различных современных полимерных материалов.

Проект будет решать целый ряд задач в сфере импортозамещения. Центр нацелен на внедрение последних научных отечественных разработок в производство, подготовку грамотных и высококвалифицированных специалистов в первую очередь для химической, нефтехимической промышленности.

Псковский завод «Титан-Полимер» — один из якорных резидентов особой экономической зоны «Моглино». Комплекс по созданию импортозамещающего и экспортно ориентированного производства биаксиально-ориентированных БОПЭТ-пленок и полиэстера (ПЭТ-гранул) реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино». Стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
Мощность производства БОПЭТ-пленки — до 72 тысяч тонн в год, ПЭТ-гранул — до 210 тысяч тонн.

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