Опубликован список пригодных и непригодных для купания водоёмов в Псковской области

16:39, 15 июня 2023, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало список пригодных для купания водоёмов.

По данным на 9 июня, нижеперечисленные водоёмы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН:

– река Великая в районе городского пляжа Пскова;

– река Великая в Опочецком районе;

– река Синяя Красногородского района;

– озеро Болоздонь в районе ДОЛ «Берёзка» в деревне Гололобы Великолукского района;

– озеро Малый Иван в районе ЗОЛ «Юный железнодорожник» в деревне Опухлики Невельского района;

– река Плюсса в посёлке Плюсса;

– озеро Песчаное в посёлке Струги Красные.

В то же время сообщается, что качество воды в озере Урицкое ДОЛ «Космос» в деревне Урицкое Великолукского района не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

В связи с высоким бактериальным загрязнением воды купание в указанном месте не рекомендуется.

В адрес руководителя ДОЛ «Космос» направлена информация о неудовлетворительном качестве воды в озере Урицкое и предложение о запрете купания в лагере.