Опубликован список пригодных и непригодных для купания водоёмов в Псковской области
Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало список пригодных для купания водоёмов.
По данным на 9 июня, нижеперечисленные водоёмы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН:
– река Великая в районе городского пляжа Пскова;
– река Великая в Опочецком районе;
– река Синяя Красногородского района;
– озеро Болоздонь в районе ДОЛ «Берёзка» в деревне Гололобы Великолукского района;
– озеро Малый Иван в районе ЗОЛ «Юный железнодорожник» в деревне Опухлики Невельского района;
– река Плюсса в посёлке Плюсса;
– озеро Песчаное в посёлке Струги Красные.
В то же время сообщается, что качество воды в озере Урицкое ДОЛ «Космос» в деревне Урицкое Великолукского района не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
В связи с высоким бактериальным загрязнением воды купание в указанном месте не рекомендуется.
В адрес руководителя ДОЛ «Космос» направлена информация о неудовлетворительном качестве воды в озере Урицкое и предложение о запрете купания в лагере.