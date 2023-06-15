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Общество

Псковского судоводителя осудили за смертельное происшествие на Талабских островах

59-летний житель Пскова получил два года условно с испытательным сроком за затопление моторного судна с пассажирами по пути на Талабские острова. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

15 февраля 2022 года собственник маломерного моторного судна особой конструкции «Бриз-600» с восемью пассажирами на борту двигался по акватории реки Толбы в направлении острова имени Залита. Избрав небезопасный скоростной режим, мужчина не справился с управлением и выехал на покрытый сплошным льдом участок реки.

Судоводитель попытался вернуть судно на первоначальный курс путём маневрирования, но в этот момент произошло частичное разрушение ледяной поверхности по правому борту, из-за чего возник нештатный крен на правый борт и нарушился центр масс судна. В результате того, что пассажиры переместились с левого борта на правый, судно перевернулось через правый борт (оверкиль) и затонуло.

Судоводитель и перевозимые им пассажиры оказались в воде, при этом семи пассажирам и водителю удалось самостоятельно выбраться на берег, а один человек не смог покинуть кабину и скончался на месте происшествия от асфиксии при утоплении.

Впоследствии пассажиры рассказали, что лодка ехала небыстро, им предлагалось надеть спасательные жилеты, но они отказались. Также они назвали произошедшее несчастным случаем и рассказали, что после того, как лодка перевернулась, судоводитель нырял в воду, но не смог отыскать восьмого пассажира.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также мужчина не сможет два года управлять маломерными судами.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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