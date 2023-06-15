Ребёнок утонул в реке Великой в Пскове

17:59, 15 июня 2023, ПАИ

Ребёнок утонул в реке Великой в Пскове сегодня. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. Он отметил, что второго ребёнка удалось спасти и сейчас он находится в реанимации. Дети купались в неположенном месте.

«Напоминаю, что в Пскове купание официально разрешено только на городском пляже у Мирожского монастыря. Он специально подготовлен для этого и оснащён спасательным постом. Спасатели дежурят там ежедневно с 8:00 до 22:00», – написал Борис Елкин.

Как подчеркнул Борис Елкин, во всех остальных местах на Пскове и Великой купаться запрещено либо опасно. Об этом предупреждают специальные аншлаги. Всего на реках Пскова установлено около 30 запрещающих и предупреждающих знаков.

«Не пренебрегайте этими предупреждениями! Следите за своими детьми и ещё раз расскажите им о том, что купаться в необорудованном месте опасно для жизни!» – заключил он.