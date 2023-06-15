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Спорт

Клуб «С-Фитнес» предлагает псковичам скидку на годовое посещение

Спортивный клуб «С-Фитнес» приглашает псковичей на тренировки. Жителям города предлагают оформить карту на посещение со скидкой. Только с 19 по 21 июня можно приобрести карту на годовое посещение фитнеса с выгодой до 38 %, сообщили в клубе.

  • Тренировки в клубе
    Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
  • Тренировки в клубе
    Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
  • Тренировки в клубе
    Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
  • Тренировки в клубе
    Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»

Бонусы для клиентов:

  • рассрочка на три платёжа;
  • заморозка карты на 60 дней бесплатно;
  • гостевые визиты для друзей.

Забронировать карту у администратора можно по телефону 55-77-75 или в официальном сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/s_fitness_pskov. Клуб «С-Фитнес» расположен по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16.

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