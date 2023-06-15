Клуб «С-Фитнес» предлагает псковичам скидку на годовое посещение
Спортивный клуб «С-Фитнес» приглашает псковичей на тренировки. Жителям города предлагают оформить карту на посещение со скидкой. Только с 19 по 21 июня можно приобрести карту на годовое посещение фитнеса с выгодой до 38 %, сообщили в клубе.
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Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
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Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
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Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
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Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»
Бонусы для клиентов:
- рассрочка на три платёжа;
- заморозка карты на 60 дней бесплатно;
- гостевые визиты для друзей.
Забронировать карту у администратора можно по телефону 55-77-75 или в официальном сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/s_fitness_pskov. Клуб «С-Фитнес» расположен по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16.
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