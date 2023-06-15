Клуб «С-Фитнес» предлагает псковичам скидку на годовое посещение

18:13, 15 июня 2023, ПАИ

Спортивный клуб «С-Фитнес» приглашает псковичей на тренировки. Жителям города предлагают оформить карту на посещение со скидкой. Только с 19 по 21 июня можно приобрести карту на годовое посещение фитнеса с выгодой до 38 %, сообщили в клубе.



Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»



Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»



Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»



Фото: Спортивный клуб «С-Фитнес»







Бонусы для клиентов:

рассрочка на три платёжа;

заморозка карты на 60 дней бесплатно;

гостевые визиты для друзей.

Забронировать карту у администратора можно по телефону 55-77-75 или в официальном сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/s_fitness_pskov. Клуб «С-Фитнес» расположен по адресу: Псков, улица Рокоссовского, 16.