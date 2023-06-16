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Общество

С 14 лет устроиться на работу можно будет без согласия родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подросткам старше 14 лет официально устраиваться на работу в свободное от учёбы время без согласия органов опеки. Об этом сообщил ТАСС.  

По ранее действовавшим правилам, для трудоустройства подростков с 14 лет требовалось согласие и родителей, и органов опеки. По новым правилам согласие органов опеки больше не требуется.

«С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключён с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы», – говорится в законе.

При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут устроиться на работу только с письменного согласия органа опеки или иного законного представителя. 

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