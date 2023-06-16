Всероссийскую ярмарку трудоустройства обсуждают в медиацентре правительства Псковской области

11:06, 16 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Первой Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Пскове и Великих Луках, проходит в медиацентре правительства Псковской области.

Как пройдёт большой праздник трудоустройства, на каких площадках встретятся работодатели и соискатели, как Псковская область влилась во всероссийский проект, что регион ожидает от участия в федеральном проекте.

Об этом расскажут врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева, начальник отдела молодёжной политики управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая.