НАВИГАТОР. Что посмотреть на эногастрономической ярмарке «Виноград» (18+)

21:31, 16 июня 2023, ПАИ

17 июня в Финском парке Пскова стартует познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград». Что ждёт псковичей и гостей региона на мероприятии, рассказал руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров.

Он напомнил, что в прошлом году ярмарка появилась по инициативе руководителя НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, и рассказал, что в 2022 году на мероприятии зафиксировано 100 000 проходов посетителей, а во время ярмарки гостиничные номера были раскуплены полностью.

«Это событие стало самым крупным ярмарочным мероприятием в отрасли, самым масштабным! За это время было зафиксировано свыше 100 тысяч посещений», — рассказал Павел Майоров.

Он отметил, что когда в прошлом году им поставили задачу сделать такое крупное мероприятие в Пскове, они были немножко сконфужены. «Я уже рассказывал об этом в прошлом году: мы никогда не задумывались, что продвижение российского вина должно начаться именно здесь. Но мы были приятнейшим образом удивлены тем интересом, который проявили и псковичи, и гости города. Напомню, что абсолютно весь гостиничный и, по-моему, даже частный фонд был выкуплен на время проведения ярмарки. Город буквально был полон туристов», — добавил спикер.

В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстраивают в центре Пскова целый город. По словам Павла Майорова, территория ярмарки будет поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России будет представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». В основе каждой знакомство с гастрономией региона и культурой принимающей стороны — Псковской земли.

В зоне «Крым» будет выстроен ряд мини-павильонов виноделен. «Здесь у нас будут крымские вина и гастрономия, которая им соответствует», — пояснил спикер.

Каждая дегустация сопровождается интересными рассказами о производстве вина: что такое терруар и как он влияет на вкус, какие автохтоны есть в России, как «звучит» вино, как читать этикетки на бутылке.

На противоположном берегу, в Финском парке, расположилась зона «Кубань». Ближе к кремлю находятся зона «Дон» с большим летним кинотеатром и зона «Кавказ», в которой можно будет познакомиться с искусством, с местными ремесленниками, мастер-классами, художниками и кавказскими винами.

«Мы с вами знаем, какой рывок сделал Дагестан в области российского виноделия. И конечно же, эта территория будет представлена максимально. <...> Мы безумно рады тому обстоятельству, что приезжают в Псков и малые КФХ, семейные винодельни», — подчеркнул Павел Майоров.

На ярмарку привезут более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма. На каждой из четырёх площадок гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Каждый день будут проходить познавательные мастер-классы и дегустации с профессиональными сомелье, лекции винных экспертов. Можно будет попробовать вина, которые попали в «Винный гид» Роскачества, а также получить этот сборник в подарок. Будет и развлекательная программа — винная зарядка и винная медитация.

Также запланированы театр и кино под открытым небом, арт-пространство и перформансы, выступления музыкальных групп, выставка художников и фотографов, уроки творчества. Каждый посетитель ярмарки сможет пройти несложные испытания и получить удостоверение амбассадора российского вина.

«Виноград» для всей семьи

Павел Майоров также обратил внимание на то, что «Виноград» — это познавательная эногастрономическая ярмарка, место, где можно будет не только попробовать вина из разных уголков России, но и хорошо провести время всей семьёй.

На фестивале будет работать большая детская зона с научными мастер-классами. Каждый день в детской зоне запланированы кукольные спектакли «Любимого театра»: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Колобок», «Доверчивый ёжик», «Хитрая сказка», «Весёлая репка».

Самые маленькие гости будут изучать геометрические фигуры и собирать предметы из бумаги, играть на свежем воздухе. Для ребят постарше пройдут научные мастер-классы проекта «Эмпирика», способные влюбить в химию и физику любого.

В списке развлечений для детей также деревянные игры и головоломки «Вуд Парк» — ещё больше, чем год назад. Готовится принять гостей и VR-шатёр, открывающий портал в виртуальную реальность. Пройдут мастер-классы сертифицированного кинолога Елены Балыковой, на которых дети узнают, как правильно общаться с собаками.

Для родителей организован безалкогольный лаундж. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Программа будет представлена на сайте ярмарки, возможны изменения в расписании. Вход бесплатный.

Отметим, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года. Вместе с главой региона на площадку мероприятия тогда пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления и на развитие науки и отраслей, связанных с виноградарством и виноделием. На мероприятии будет представлено более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в сюжете.