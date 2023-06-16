Вопросы медицины обсуждают в медиацентре правительства Псковской области
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году 18 июня, проходит в медиацентре правительства Псковской области.
Как проходит модернизация первичного медицинского звена, как идёт реализация национального проекта по другим направлениям, едут ли в регион новые медицинские кадры, когда псковичи смогут получать лекарства по электронному рецепту?
Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.
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