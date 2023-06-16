Вопросы медицины обсуждают в медиацентре правительства Псковской области

15:12, 16 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году 18 июня, проходит в медиацентре правительства Псковской области.

Как проходит модернизация первичного медицинского звена, как идёт реализация национального проекта по другим направлениям, едут ли в регион новые медицинские кадры, когда псковичи смогут получать лекарства по электронному рецепту?

Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.